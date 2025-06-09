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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至50元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對偉創力(FLEX-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至50元，調升幅度4.17%。其中最高估值50元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予偉創力評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

偉創力今(9日)收盤價為43.28元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲1.5%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FLEX市場預估目標價

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