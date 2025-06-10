紐時評論：川普「大而美法案」七大隱藏影響 將如何重塑美國？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-10 07:00

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川普「大而美法案」承諾減稅，但恐讓政府債務雪上加霜。(圖:Reuters/TPG)

一、削弱司法制衡權力

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法案中一項不起眼的條款將嚴重削弱聯邦法院權力。目前法官可透過藐視法庭罪來強制執行法院命令，但新法案要求原告必須先提供保證金，法院才能動用藐視權力。

這項規定具有追溯效力，將使法院無法有效強制政府遵守判決，特別是在那些挑戰川普政府援引《外國敵人法》的訴訟中。

二、醫療體系面臨重創

法案將在十年內削減聯邦醫療補助預算至少 6,000 億美元，創下該計畫成立以來最大減幅。國會預算辦公室估計，將有 1,100 萬人失去健保，另有 2,400 萬人的保費和自付額大幅增加。

全美 40% 以上的社區健康中心資金來自醫療補助，精神科住院治療、成癮治療，以及低收入和偏遠地區醫院的大部分經費也仰賴此計畫。隨著各州被迫承擔更多支出，許多醫療設施將被迫縮減規模或關閉。

三、債務負擔雪上加霜

儘管法案名義上將削減超過一兆美元聯邦支出，但減稅措施將迫使政府大量舉債。國會預算辦公室估計，這將在未來 10 年導致預算赤字增加 2.4 兆美元，未來 10 年利息支出將增加 5,510 億美元。

若所有暫時性減稅最終成為永久性，利息負擔將攀升至 7,360 億美元。這可能推高利率 0.14 個百分點，進一步增加數千億美元政府利息支出，同時提高消費者債務成本。

四、移民執法大擴張

法案將投入 1750 億美元於川普的限制性移民政策，包括內陸驅逐行動、邊境圍牆建設和監控技術，光是拘留基礎設施就編列 450 億美元。

這項自 2002 年國土安全部成立以來最大的移民執法投資，將使生活在邊境執法區內的三分之二美國居民面臨無搜索令搜查、監控和種族歧視的威脅。

五、對外資投資設障礙

法案第 899 條將對來自澳洲、英國、德國等國家的投資課稅，理由是這些國家對美國投資者課徵「不公平」稅收。新稅率從第一年的 5% 開始，第四年可升至 20%，適用範圍包括：外國人借錢給美國人收取的利息、持有美國企業股票獲得的股息，以及在美國設廠賺取的利潤。

評論認為，外國投資能為美國創造工作機會，並不會搶走美國人的飯碗。如果共和黨真想振興製造業，應該歡迎外國投資者來美設廠，而不是用課稅方式趕走他們。

六、空污加劇健康受損

透過減緩再生能源推廣和取消電動車購買誘因，法案將增加全國煤炭、天然氣和石油燃燒，使污染大幅惡化。美國每年有 5 萬至 35 萬人因化石燃料污染過早死亡，拜登政府的《降通膨法案》原本有助降低這個數字，但新法案將使其居高不下。

七、國防預算虛胖

儘管法案增加 1,500 億美元國防預算，宣稱將創造首個 1 兆美元國防預算，但這是一次性而非永久性增加。扣除財務技巧後，川普聲稱的兆元國防預算實際上比拜登的最後一個預算減少 315 億美元。