紐時評論：川普「大而美法案」七大隱藏影響 將如何重塑美國？
鉅亨網編譯王貞懿
《紐約時報》評論周一 (9 日) 刊文分析，美國總統川普推動的「大而美法案」對美國的潛在衝擊。文章指出，儘管川普陣營將此法案包裝為對美國人民有利的黃金交易，但其中隱藏多項條款將從根本上改變美國的政治、經濟和社會結構。
一、削弱司法制衡權力
法案中一項不起眼的條款將嚴重削弱聯邦法院權力。目前法官可透過藐視法庭罪來強制執行法院命令，但新法案要求原告必須先提供保證金，法院才能動用藐視權力。
這項規定具有追溯效力，將使法院無法有效強制政府遵守判決，特別是在那些挑戰川普政府援引《外國敵人法》的訴訟中。
二、醫療體系面臨重創
法案將在十年內削減聯邦醫療補助預算至少 6,000 億美元，創下該計畫成立以來最大減幅。國會預算辦公室估計，將有 1,100 萬人失去健保，另有 2,400 萬人的保費和自付額大幅增加。
全美 40% 以上的社區健康中心資金來自醫療補助，精神科住院治療、成癮治療，以及低收入和偏遠地區醫院的大部分經費也仰賴此計畫。隨著各州被迫承擔更多支出，許多醫療設施將被迫縮減規模或關閉。
三、債務負擔雪上加霜
儘管法案名義上將削減超過一兆美元聯邦支出，但減稅措施將迫使政府大量舉債。國會預算辦公室估計，這將在未來 10 年導致預算赤字增加 2.4 兆美元，未來 10 年利息支出將增加 5,510 億美元。
若所有暫時性減稅最終成為永久性，利息負擔將攀升至 7,360 億美元。這可能推高利率 0.14 個百分點，進一步增加數千億美元政府利息支出，同時提高消費者債務成本。
四、移民執法大擴張
法案將投入 1750 億美元於川普的限制性移民政策，包括內陸驅逐行動、邊境圍牆建設和監控技術，光是拘留基礎設施就編列 450 億美元。
這項自 2002 年國土安全部成立以來最大的移民執法投資，將使生活在邊境執法區內的三分之二美國居民面臨無搜索令搜查、監控和種族歧視的威脅。
五、對外資投資設障礙
法案第 899 條將對來自澳洲、英國、德國等國家的投資課稅，理由是這些國家對美國投資者課徵「不公平」稅收。新稅率從第一年的 5% 開始，第四年可升至 20%，適用範圍包括：外國人借錢給美國人收取的利息、持有美國企業股票獲得的股息，以及在美國設廠賺取的利潤。
評論認為，外國投資能為美國創造工作機會，並不會搶走美國人的飯碗。如果共和黨真想振興製造業，應該歡迎外國投資者來美設廠，而不是用課稅方式趕走他們。
六、空污加劇健康受損
透過減緩再生能源推廣和取消電動車購買誘因，法案將增加全國煤炭、天然氣和石油燃燒，使污染大幅惡化。美國每年有 5 萬至 35 萬人因化石燃料污染過早死亡，拜登政府的《降通膨法案》原本有助降低這個數字，但新法案將使其居高不下。
七、國防預算虛胖
儘管法案增加 1,500 億美元國防預算，宣稱將創造首個 1 兆美元國防預算，但這是一次性而非永久性增加。扣除財務技巧後，川普聲稱的兆元國防預算實際上比拜登的最後一個預算減少 315 億美元。
參議院軍事委員會共和黨主席威克 (Roger Wicker) 呼籲軍事支出應達 GDP 的 5%，根據美國企業研究所外交與國防政策研究主任夏克 (Kori Schake) 計算，這意味每年需額外增加 3,530 億美元。川普要求北約盟友達到 5% 軍事支出標準，他的政府也應自我要求達到同樣標準。
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