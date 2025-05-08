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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.99元，最低估值2.85元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)3.423.4
最低值2.85(2.7)3.153.4
平均值2.92(2.84)3.273.4
中位數2.91(2.85)3.223.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值267.25億279.26億290.78億
最低值258.99億269.24億290.78億
平均值261.84億273.57億290.78億
中位數260.00億272.07億290.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.231.971.752.31
營業收入241.24億260.41億303.46億264.15億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

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