鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.99元，最低估值2.85元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.99(2.99)
|3.42
|3.4
|最低值
|2.85(2.7)
|3.15
|3.4
|平均值
|2.92(2.84)
|3.27
|3.4
|中位數
|2.91(2.85)
|3.22
|3.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.25億
|279.26億
|290.78億
|最低值
|258.99億
|269.24億
|290.78億
|平均值
|261.84億
|273.57億
|290.78億
|中位數
|260.00億
|272.07億
|290.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.23
|1.97
|1.75
|2.31
|營業收入
|241.24億
|260.41億
|303.46億
|264.15億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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