鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons CorpPSN-US的目標價調升至77.5元，幅度約4.73%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至77.5元，調升幅度4.73%。其中最高估值100元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Parsons Corp評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Parsons Corp今(1日)收盤價為66.86元。近5日股價上漲4.73%，標普指數上漲3.59%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為12.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.79元，預估目標價為122.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream Inc(DTM-US)EPS預估下修至4.34元，預估目標價為108.00元
上一篇
下一篇