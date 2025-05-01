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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons CorpPSN-US的目標價調升至77.5元，幅度約4.73%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至77.5元，調升幅度4.73%。其中最高估值100元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Parsons Corp評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Parsons Corp今(1日)收盤價為66.86元。近5日股價上漲4.73%，標普指數上漲3.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PSN市場預估目標價

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Parsons Corp66.86-2.62%

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