鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-09 18:55

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星巴克 (SBUX-US) 周一 (9 日) 宣佈，為了重振在中國市場的銷售，將對中國門市的多款茶類飲品進行價格調降。這項罕見的舉動，顯示這家美國咖啡巨頭在中國市場採取了更積極的策略。

星巴克加入中國價格戰 多款茶飲將降價(圖:shutterstock)

根據星巴克在其中國社群媒體微信官方帳號上發布的聲明，包括多種星冰樂 (Frappuccino)、冰茶和茶拿鐵在內的數十款飲品，平均將調降 5 元人民幣 (約 0.70 美元)。星巴克中國首席成長官楊忠誠表示，改善後的「非咖啡」產品線將與核心咖啡產品並行，以更好地滿足顧客多樣化的需求。

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此次夏季促銷旨在吸引中國消費者選擇非咖啡類飲品。新價格將從周二起生效。

中國是星巴克繼美國之後的第二大市場，但當地面臨激烈的市場競爭。平價對手如瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) 和庫迪咖啡 (Cotti)，將飲品價格壓低至 9.9 元甚至 8.8 元人民幣。此外，亞馬遜和京東等財力雄厚的網路公司也進入了餐飲外送市場，加劇了競爭。

透過優惠和抵用券，中國咖啡消費者甚至能以低至 2.9 元人民幣的價格買到一杯飲品。同時，由於經濟放緩以及對工作保障的擔憂，消費者變得更加謹慎支出。

星巴克此次調價後，部分飲品的價格將降至 23 元人民幣，使其價格更接近於那些提供外帶服務的高階本地茶飲連鎖店。長期以來，星巴克在中國市場一直捍衛其高階定位，而公開在其官方社群媒體上宣傳降價是罕見的。

一位接近星巴克的人士透露，公司降價並非直接應對激烈的價格戰，而是希望在下午時段吸引更多顧客。該消息人士稱，星巴克可能有更長期的策略，即專注於滿足消費者下午時段對非咖啡類飲品的需求。

儘管星巴克此前曾表示不會參與價格戰，但它也曾推出較小尺寸的飲品並發放優惠券，實際降低了顧客支付的價格。