星巴克加入中國價格戰 多款茶飲將降價
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
星巴克 (SBUX-US) 周一 (9 日) 宣佈，為了重振在中國市場的銷售，將對中國門市的多款茶類飲品進行價格調降。這項罕見的舉動，顯示這家美國咖啡巨頭在中國市場採取了更積極的策略。
根據星巴克在其中國社群媒體微信官方帳號上發布的聲明，包括多種星冰樂 (Frappuccino)、冰茶和茶拿鐵在內的數十款飲品，平均將調降 5 元人民幣 (約 0.70 美元)。星巴克中國首席成長官楊忠誠表示，改善後的「非咖啡」產品線將與核心咖啡產品並行，以更好地滿足顧客多樣化的需求。
此次夏季促銷旨在吸引中國消費者選擇非咖啡類飲品。新價格將從周二起生效。
中國是星巴克繼美國之後的第二大市場，但當地面臨激烈的市場競爭。平價對手如瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) 和庫迪咖啡 (Cotti)，將飲品價格壓低至 9.9 元甚至 8.8 元人民幣。此外，亞馬遜和京東等財力雄厚的網路公司也進入了餐飲外送市場，加劇了競爭。
透過優惠和抵用券，中國咖啡消費者甚至能以低至 2.9 元人民幣的價格買到一杯飲品。同時，由於經濟放緩以及對工作保障的擔憂，消費者變得更加謹慎支出。
星巴克此次調價後，部分飲品的價格將降至 23 元人民幣，使其價格更接近於那些提供外帶服務的高階本地茶飲連鎖店。長期以來，星巴克在中國市場一直捍衛其高階定位，而公開在其官方社群媒體上宣傳降價是罕見的。
一位接近星巴克的人士透露，公司降價並非直接應對激烈的價格戰，而是希望在下午時段吸引更多顧客。該消息人士稱，星巴克可能有更長期的策略，即專注於滿足消費者下午時段對非咖啡類飲品的需求。
儘管星巴克此前曾表示不會參與價格戰，但它也曾推出較小尺寸的飲品並發放優惠券，實際降低了顧客支付的價格。
星巴克在中國推動更多茶類飲品的策略，與其全球執行長納拉辛漢 (Laxman Narasimhan) 在美國市場精簡菜單、強調咖啡的努力形成對比。不過，在中國加強茶飲業務可能幫助星巴克與當地茶飲連鎖店競爭，以贏回世界第二大經濟體的顧客。此外，這家美國巨頭也一直在尋求透過出售部分股權來重振其在中國的業務。
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