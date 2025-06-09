高瓴減持隆基綠能中國太陽能業困局如何解？專家：解決3大問題 2026也許能見供需平衡

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 14:30

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中國太陽能公司隆基綠能 (601012-CN) 上周五 (6 日) 發佈公告說，股東高瓴資本管理有限公司 - 中國價值基金 (交易所) 擬於年 6 月 30 日至 9 月 29 日期間，透過競價交易減持不超過 3789.02 萬股，佔總股本的 0.5%。若以上周五收盤價每股 14.47 元 (人民幣，下同) 計算，此次減持套現約 5.48 億元。

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值得注意的是，儘管高瓴此次減持僅佔其當前持股 5.5% 的一小部分，但其對隆基綠能的投資已累計虧損近百億元，成為近年來資本市場備受關注的「投資失利案例」。

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高瓴與隆基綠能的緣分始於 2020 年光電產業高成長週期。2020 年 12 月，高瓴透過協議受讓方式，以每股 70 元的價格從隆基實控人李春安手中購入 2.26 億股，總成本 158.41 億元，佔當時公司總股本的 6%。當時，光電產業正迎來技術迭代與需求爆發，隆基作為全球單晶矽太陽能龍頭，市值一路攀升，2021 年 10 月市值一度突破 5500 億元，高瓴持股獲利超過 170 億元，被視為「長期價值投資」的典範。

但此後行業風雲突變，迄今隆基綠能市值已縮水至約 1100 億元，較巔峰下跌 75%，股價從 70 元跌至上周五的 14.47 元，高瓴持股市值僅剩約 60.19 億元，較初始投資縮水約 98 億元。若算上 2020-2023 年累計 3.15 億元的分紅收益，實際虧損仍高達約 95.07 億元，相當於初始投資的 60%，堪稱近年來一級市場「最慘投資」之一。

事實上，高瓴早有減持意圖。2023 年 3 月，曾嘗試透過轉融通證券出借減持，但因涉嫌違規遭中國證監會立案調查，最終被迫購回股份並承諾 1 個月內完成整改，持股比例穩定在 5.5% 左右。

此次減持後，高瓴持股比例將降至 5% 以下，後續減持無需再公告揭露，為其徹底退出掃清障礙。

高瓴在隆基身上的虧損只是光電產業困境的縮影。自 2024 年以來，全球光電產業鏈陷入「產能過剩 - 價格暴跌 - 企業虧損」的惡性循環，核心矛盾可歸結為三大因素：

其一，供需嚴重失衡。根據 2024 年數據，全球光電模組產能已突破 1400GW，而當年新增裝置僅 700GW 左右，供需比高達 2:1，今年產能可能增至 1400GW，需求僅 700GW，過剩壓力持續。多晶矽、矽片等核心產品價格斷崖式下跌－多晶矽去年均價跌 40%，矽片跌 35.17%，企業增量不增收，成本倒掛成普遍現象。

其二，技術迭代加速舊產能貶值。2023 年，N 型電池 (TOPCon、HJT) 市佔率從 13.9% 躍升至 66.7%，傳統 P 型 PERC 電池迅速被取代。技術路線切換導致大量舊產線報廢，光是去年隆基綠能就因存貨減損計提 45 億元，其他企業亦面臨類似壓力。

其三，政策驅動下的資本無序擴張。2020-2023 年，太陽能產業鏈投資超 2.5 兆元，地方政府為追求 GDP 成長，透過土地、稅收優惠刺激企業擴產，甚至出現「一哄而上」的招商亂象，像是雲南 14 個太陽能項目違規被罰、新疆塔城 12GW 矽料項目依賴政府輸血）。根據統計，2021-2022 年中國光電規劃擴產項目超 480 個，遠超實際需求成長，加劇產能過剩。

此外，歐美貿易壁壘如美國對中國零組件徵收 250% 關稅跟歐洲推動本土化政策，進一步壓縮出口空間，迫使中國太陽能企業轉向內捲加劇的國內市場，價格戰愈演愈烈。

面對困局，中國光電產業正加速整合，一方面工信部提高進入門檻如資本比例從 20% 提至 30%），推動低效產能退出，另一方面則是主要企業透過併購整合擴大優勢。

技術升級則被視為破局關鍵。隆基綠能董事長鐘寶申先前表示，該公司正加速推廣 BC 技術新品，今年有望率先重返成長軌道，晶科能源的 TOPCon 技術、通威股份的 HJT 技術等，也為產業注入新增長點。

市場普遍預期，隨著落後產能出清、技術創新落地及需求穩定成長，全球光電裝置年均成長約 10%，2026 年左右產業有望進入新的供需平衡期，產品價格將回歸合理區間，企業獲利能力可望修復。