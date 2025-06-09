鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-09 12:10

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華為開發者大會 (HDC 2025) 下周五 (20 日) 將在廣東東莞松山湖開幕，本屆大會核心看點將是下一代鴻蒙系統 HarmonyOS 6 的發布。中國《雷科技》報導，從 HarmonyOS 5 的「全場景互聯」到 HarmonyOS 6 的進階升級，華為正以「互聯互通、應用生態、系統級 AI」三大方向，持續鞏固自身在作業系統領域的創新地位。

核彈級更新來了！華為HDC開發者大會下周五登場 市場聚焦HarmonyOS 6 全面擁抱AI？

自從 HarmonyOS 5 透過「分散式軟總線」實現手機、平板、電腦的前後端互聯以來，華為正推動連網能力向更深層延伸。

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根據《雷科技》分析，HarmonyOS 6 有望進一步擴大硬體與數據涵蓋範圍，例如將鴻蒙可穿戴設備的玄璣感知系統數據權限開放給電腦，結合用戶使用時長、螢幕亮度等資訊生成更精準的健康提醒，或利用手錶陀螺儀的手勢，這項升級不僅仰賴 HarmonyOS 的軟硬體一體化優勢，更將重新定義多裝置互動的邊界。

應用生態是 HarmonyOS 6 另一個大核心。儘管 HarmonyOS 5 電腦版已初步解決「應用程式有沒有」的問題如 MateBook Pro 發佈時驚豔的互動設計，但距離 Windows「同一領域多種選擇」的豐富度仍有差距。

為此，HarmonyOS 6 將從開發者與用戶雙端發力。在開發者側，推出適配 HarmonyOS 6 的開發套件，支援開發者直接為鴻蒙電腦開發原生應用程式，在使用者端上，則加入相容層或原型機技術，提升部分「供需 App」的運作效率，解決適配難題。

此外，華為正加速推進全場景應用遷移，去年提出「一年內遷移國內市場 99% 高頻使用的 5000 個應用」的目標，目前已有 4000 餘個應用明確計畫，近千個進入溝通階段。

今年，微信、支付寶等超級 App 的鴻蒙版正以「週」為單位快速迭代，抖音、微博等常用 App 也已適配新功能，如鴻蒙版抖音 4 個月迭代 9 版，微博支持直播開播），甚至鴻蒙自帶應用程式如瀏覽器、相簿，也將因電腦版加入迎來升級，瀏覽器有望加入桌面模式與多窗口沙盒策略，相簿則可能向專業圖片編輯軟體靠攏，填補「無 PS」的遺憾。

在 AI 賦能萬物的 2025 年，系統級 AI 將成為 HarmonyOS 6 的最大變數。不同於仰賴雲端算力的應用程式級 AI 如獨立修圖、翻譯 App，系統級 AI 深度嵌入作業系統底層，擁有更高權限，可實現全域呼叫與跨應用程式協同。

HarmonyOS 6 的突破在於「跨設備系統級 AI」，仰賴手機、平板、電腦的同源架構，以「小藝」為代表的華為 AI 將支持「一次開發、全平台通用」，降低適配門檻的同時，為用戶提供手機、平板、電腦一致的 AI 體驗，例如未來鴻蒙電腦的小藝可直接呼叫手機端數據，完成跨裝置訊息傳遞。車載智慧助理「小藝同傳」也將透過系統級 AI 實現更自然的跨端互動。\

相較之下，蘋果因封閉沙盒限制 AI 資料流動，Android 生態因分散性難以協同，華為 HarmonyOS 在系統級 AI 的落地中已走在前列。

此外，每年 HDC 總被拿來與蘋果 WWDC 對比。儘管 WWDC 2025 可能延續「畫餅」策略，以應用級 AI 拖延系統級創新，而谷歌 Gemini 因生態分散難成合力，華為 HarmonyOS 6 卻以「底層優化 + 全場景協同」持續引領趨勢，例如蘋果可能為 iOS、macOS 等系統改名強調互聯互通，但 HarmonyOS 早已實現跨裝置無縫協同；Google 推動 AI 零件嵌入系統，但華為 HarmonyOS 的「一次開發、全端通用」更具落地效率。

從 HarmonyOS 5 的「全場景互聯」到 HarmonyOS 6 的「互聯互通、應用生態、系統級 AI」三大進階，華為正以科技深耕重構作業系統價值。