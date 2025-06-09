中國5月出口成長4.8% 不如預期 進口連降3個月
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國海關總署周一（9 日）表示，以美元計價的貨物貿易數據顯示，5 月進口較去年同期下降 3.4%，連續第三個月走下坡，出口成長 4.8%，不如經濟學家原估的 6%。
海關總署周一說，今年前 5 個月，貨物貿易進出口總值人民幣 17.94 兆元，較一年前增長 2.5%，延續增長態勢。
中國海關總署的數據顯示，5 月進出口人民幣 3.81 兆元，增長 2.7%。5 月當月，出口 2.28 兆元，增長 6.3%。中國對東盟、歐盟、非洲、中亞五國出口分別增長 16.9%、13.7%、35.3%、8.8%。
海關總署說，前 5 個月，有進出口實績的外資企業數量超過 7.3 萬家，為 5 年來同期最高，月度進出口值連續 4 個月保持增長。
海關總署稱，今年前 5 個月，出口裝備製造業產品人民幣 6.22 兆元，增長 9.2%，佔出口總值 58.3%。其中，電動車出口增長 19%、工程機械增長 10.7%、船舶增長 18.9%、工業機器人增長 55.4%。
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