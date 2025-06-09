鉅亨網新聞中心 2025-06-09 08:50

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科技巨頭 Meta(META-US) 宣布其重大戰略部署：計劃於 2025 年第二季正式推出獨立的 Meta AI 應用程式。這項策略性的轉變，彰顯了 Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的宏大願景，他明確指出，Meta 的目標是在今年底前，晉升為全球人工智慧領域的領軍企業。

Meta團隊每週七天不休打造AI獨立程式 祖克柏的野心不止於此。(圖:shutterstock)

這項戰略不僅是 Meta 在 AI 領域深耕的最新成果，更是一記重磅炸彈，預示著其將直接挑戰當前市場領導者 OpenAI 的 ChatGPT 以及 Google 的 Gemini，意圖重新劃分 AI 格局。

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據 Meta 內部消息人士透露，為了確保獨立 Meta AI 應用程式能夠按時上線，部分開發團隊成員甚至採取了每週工作七天的「超負荷」模式。這種高強度的工作狀態，從側面反映了祖克柏對 AI 領域的堅定決心與巨大投入。

在祖克柏的戰略藍圖中，人工智慧、擴增實境（AR）眼鏡以及社群媒體這三大領域被視為 Meta 未來發展的核心支柱，承載著公司未來增長和轉型的關鍵任務。

Meta AI 的初次亮相可追溯至 2023 年 9 月，自那時起，它便逐步融入 Meta 旗下的核心應用程式，包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger，逐步取代了這些平台原有的傳統搜尋功能。

此次從「整合式功能」躍升為「獨立應用程式」，標誌著 Meta 在人工智慧領域的發展進入一個全新的階段。項策略性轉變不僅旨在為用戶提供更專注、更深入的 AI 互動體驗，更為 Meta 開闢了多元的潛在收入來源，預計將成為其未來增長的重要引擎。

值得注意的是，Meta 對獨立 AI 應用程式的構想並非空穴來風。早在今年 1 月，當一位 Threads 用戶在社交媒體上提出這一建議時，祖克柏本人便親自給予了積極的回應，表達了公司對此構想的濃厚興趣，這充分顯示了 Meta 高層對這項策略的重視與期許。

隨著獨立 Meta AI 應用的推出，它將直接與 OpenAI 的 ChatGPT 等先行者展開正面交鋒，預計一場前所未有的激烈市場競爭即將上演，其戰況之發展，無疑將牽動整個科技業界的神經。

在商業模式的探索方面，Meta 正積極籌劃多種變現策略，以期將其龐大的用戶基礎轉化為實質收益。其中最受矚目的，便是推出類似 OpenAI 的 ChatGPT Plus 般的高級訂閱服務。Meta 財務長蘇珊 · 李（Susan Li）已公開表示，未來潛在的收入來源將涵蓋基於訂閱的服務，以及由 AI 驅動的、更為精準與個性化的推薦功能。這些策略的實施，將為 Meta AI 的持續發展提供穩固的財務支持。

目前，Meta AI 在其整合平台上的月活躍用戶數量已達到令人驚嘆的 7 億，其中印度市場表現尤為突出，特別是透過 WhatsApp 管道，展現了其廣泛的影響力。然而，相較於整合平台的巨大成功，獨立的 Meta AI 網站每月的訪問量目前尚不足 1000 萬。

這一數據的落差，正是驅動 Meta 推出專門應用程式的強大動力，旨在將現有用戶引導至更為集中的獨立平台，同時吸引更廣泛的新用戶群體。

放眼全球 AI 市場，競爭的號角早已吹響。除了 ChatGPT 和 Gemini，其他科技巨頭也紛紛投入 AI 獨立應用的開發。例如，馬斯克（Elon Musk）旗下的 xAI 所開發的 Grok，現已向 iOS 用戶開放，而 Android 用戶則需排隊等候。

Google 亦積極引導 iOS 用戶下載其 Gemini 應用程式，而非僅透過其常規的 Google 應用程式來存取 AI 功能。這場全球範圍內的人工智慧軍備競賽，已然全面鋪開，各方勢力都在爭奪未來的技術高地。