富人財產這樣配置！最新全球財富報告：北美百萬富翁激增至840萬人

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 14:27

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隨著 2024 年標準普爾 500 指數（S&P 500）上漲 23%，致富變得比以往更加容易。根據凱捷（Capgemini）最新發布的《全球財富報告》，北美擁有至少 100 萬美元可投資資產的高淨值人士（HNWI）人數成長了 7.3%，總數來到 840 萬人，其財富總額更大幅增加 8.9%，達到近 30 兆美元。

最新全球財富報告：北美百萬富翁激增至840萬人，超級富豪掌握34%財富。(圖：Shutterstock)

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值得注意的是，相較於北美，全球其他地區的財富成長相對緩慢。報告指出，全球富有人口僅增長 2.6%，總資產也僅提升 4.2%，來到 90.5 兆美元。

《巴倫》指出，財富成長主要集中在所謂的「超級富豪」手中，即那些擁有超過 3000 萬美元資產的頂級高淨值族群。儘管這群人僅占全球富裕人口的 1%，但卻掌握高達 34% 的總財富。

凱捷金融服務事業群執行長 Kartik Ramakrishnan 指出，這些超級富豪更傾向在全球市場尋找投資機會，不受限於本地資產配置。

資產介於 100 萬至 500 萬美元的中產富豪則保守許多。他們多選擇本地市場的固定收益與房地產等低風險投資標的。

2024 年該族群僅成長 2.4%，遠低於 2023 年 5.2% 的增幅。在歐洲，Stoxx 600 指數今年僅上漲 5.9%，區域內富人數反而下降 2.1%。

然而，2025 年初以來，全球市場環境顯得更加險峻。美中兩國在貿易與稀土資源領域互相交鋒，美國總統川普更是宣布將鋼鋁關稅提高至 50%。