鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調降至56元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至56元，調降幅度3.45%。其中最高估值64元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予福斯評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀2位。
福斯今(9日)收盤價為49.79元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲1.5%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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