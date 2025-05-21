鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class AXP-US的目標價調升至20.83元，幅度約4.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)提出目標價估值：中位數由20.02元上修至20.83元，調升幅度4.02%。其中最高估值27.26元，最低估值14.18元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予XP Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
XP Inc - Class A今(21日)收盤價為18.56元。近5日股價上漲4.02%，標普指數上漲0.92%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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