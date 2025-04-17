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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至-1.74元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.77元上修至-1.74元，其中最高估值0.51元，最低估值-3.75元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.51(0.51)0.75-1.44
最低值-3.75(-3.75)-3-1.44
平均值-1.74(-1.75)-1.41-1.44
中位數-1.74(-1.77)-1.41-1.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值9.06億10.31億11.65億
最低值8.89億9.97億11.47億
平均值9.01億10.22億11.58億
中位數9.01億10.23億11.61億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-3.15-2.68-3.99
營業收入4.68億6.14億7.72億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTAN

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