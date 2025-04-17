鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至-1.74元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.77元上修至-1.74元，其中最高估值0.51元，最低估值-3.75元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.75
|-1.44
|最低值
|-3.75(-3.75)
|-3
|-1.44
|平均值
|-1.74(-1.75)
|-1.41
|-1.44
|中位數
|-1.74(-1.77)
|-1.41
|-1.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.06億
|10.31億
|11.65億
|最低值
|8.89億
|9.97億
|11.47億
|平均值
|9.01億
|10.22億
|11.58億
|中位數
|9.01億
|10.23億
|11.61億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.15
|-2.68
|-3.99
|營業收入
|4.68億
|6.14億
|7.72億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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