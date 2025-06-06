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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至280元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由290元下修至280元，調降幅度3.45%。其中最高估值410元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Saia公司今(6日)收盤價為253.45元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.46%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SAIA市場預估目標價

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Saia公司253.45-4.39%

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