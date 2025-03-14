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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為118.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.44元，其中最高估值0.66元，最低估值0.31元，預估目標價為118.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.66(0.53)0.841.13
最低值0.31(0.26)0.550.7
平均值0.46(0.36)0.650.92
中位數0.44(0.33)0.610.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值9.06億10.31億11.65億
最低值8.72億9.87億11.47億
平均值8.97億10.19億11.58億
中位數9.00億10.22億11.61億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-3.15-2.68
營業收入4.68億6.14億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTAN

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