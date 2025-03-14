鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為118.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.44元，其中最高估值0.66元，最低估值0.31元，預估目標價為118.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.53)
|0.84
|1.13
|最低值
|0.31(0.26)
|0.55
|0.7
|平均值
|0.46(0.36)
|0.65
|0.92
|中位數
|0.44(0.33)
|0.61
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.06億
|10.31億
|11.65億
|最低值
|8.72億
|9.87億
|11.47億
|平均值
|8.97億
|10.19億
|11.58億
|中位數
|9.00億
|10.22億
|11.61億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.15
|-2.68
|營業收入
|4.68億
|6.14億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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