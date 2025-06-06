鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-06 13:39

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記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (6) 日宣布，全球首款採 1γ(1-gamma)製程的低功耗雙倍資料速率 (LPDDR5X) 記憶體正送樣給客戶，專為加速旗艦智慧型手機 AI 應用而設計，可節省 20% 功耗，目前主要提供 16 GB 樣品，也將提供 8GB 到 32GB 的各種容量，用於 2026 年旗艦機種。

美光推全球首款1γ製程LPDDR5X 導入2026年旗艦機種。(圖：美光提供)

美光 LPDDR5X 提供業界最快的 LPDDR5X 速度等級，達到每秒 10.7 Gb(Gbps)，同時還能節省最高達 20% 的功耗，為智慧型手機帶來更快、更流暢的行動體驗和更長的電池續航時間，即使在執行如 AI 翻譯或圖像生成等資料密集型工作負載時亦然。

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為滿足業界對次世代智慧型手機設計日益增長的輕薄化需求，美光工程師已成功將 LPDDR5X 的封裝尺寸縮小至業界最薄的 0.61 公釐封裝，相比競爭對手產品輕薄 6%，較前一代產品高度降低達 14%。小型規格尺寸為智慧型手機製造商在設計超薄或摺疊手機時開啟更多可能性。

美光指出，觀察產品在 Llama 2 運行 AI 助手的速度，採用 1γ 製程、頻寬達 10.7 Gbps 的 LPDDR5X，與採用 1β製程、頻寬為 7.5 Gbps 的 LPDDR5X，1γ 製程在詢問基於地點的餐廳推薦時，回應速度提升 30%，使用導航功能時，將英語語音查詢轉譯為西班牙語文字的回應速度提升 50% 以上。

此外，在根據車型、可負擔程度以及特定資訊娛樂與安全功能要求汽車採購建議時，採 1γ 製程回應速度最高可提升達 25%。

美光補充，採 1γ 製程的 LPDDR5X 是公司首款採用先進 EUV 微影技術的行動解決方案，目前正在美光的行動產品組合中逐步採用，它採用業界最先進的記憶體製程節點技術，讓客戶能夠率先體驗最新的效能和功耗效率升級。

這一里程碑建立於美光今年二月份針對資料中心和用戶端市場的次世代 CPU 提供採 1γ 製程的 DDR5 記憶體樣品的基礎上。美光最佳化的 1γ DRAM 製程節點利用 CMOS 先進技術，如用於提高電晶體效能的次世代 HKMG (高介電金屬閘極) 技術，並採用領先的 EUV 微影技術以提高位元密度。

隨著能源密集型行動 AI 工作負載越來越多在終端裝置，而非僅限於雲端處理，低功耗晶片對在執行 AI 運算的同時需有效節省電力的智慧型手機、平板和筆電等裝置至關重要。