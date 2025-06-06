拚深化歐洲航網 長榮航、星宇航空出招

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-06 10:57

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長榮航 (2618-TW) 今 (6) 日宣布 6 月 9 日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，布建東歐航網奠定關鍵里程碑，而星宇航空 (2646-TW) 近期也宣布，與中東阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎。

長榮航與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作。(圖：長榮航提供)

長榮航自 6 月 9 日起與波蘭航空啟動共用班號合作，範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園 - 成田、桃園 - 維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙 - 維也納航線。

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長榮航說明，此為 2022 年米蘭和慕尼黑開航後，透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至華沙蕭邦機場 (WAW)，也代表經營星空聯盟夥伴關係的重大成果。

台灣與波蘭於 2015 年完成通航協定，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，促成雙方首次共用班號合作，也補足台灣到波蘭的航空連結，更是長榮航布建東歐航網奠定關鍵里程碑，未來雙方有望進一步擴大合作。

長榮航進一步指出，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球佈局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區也成為企業關注的新興市場，與波蘭航空合作也有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，進一步提升長榮航在歐洲市場的品牌能見度和競爭力。

星宇航空則指出，與阿提哈德航空合作後，可訂購由星宇任一航點出發的航班銜接前往阿布達比，也可續接共掛班號航班飛往歐洲，包括布拉格、馬德里、巴塞隆納等航點 (相關申請尚待主管機關核准)，為旅客提供通往歐洲的便捷通道，並成為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎。