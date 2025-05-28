比亞迪涉奴役員工、人口販賣 遭巴西檢方起訴求償

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 14:12

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比亞迪回應稱，公司一直在與勞工檢察官合作，並致力於維護人權，尊重巴西和國際勞工保護規定，正在配合勞工檢察官的調查，並將透過法院文件對訴訟做出回應。

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彭博報導，此次訴訟針對的是比亞迪公司、其承包商金江建設巴西有限公司（JinJiang Construction Brazil Ltda），以及通和智能設備巴西有限公司（Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil Co.），後者現更名為 Tecmonta。

檢察官要求比亞迪及其兩家公司支付 2.57 億雷亞爾（約合 4500 萬美元）的道德損害賠償金。此外，三家公司還需要為受僱中國工人們提供個人賠償。

檢察官希望，法院強制這些公司遵守多項勞工法規，並對每項違規行為處以 5 萬雷亞爾（約 8868 美元）的罰款，再乘以受影響工人人數。

訴訟同時指出，將這些工人帶入巴西時所使用的簽證存在不規則情況，並指控公司扣留工人的護照。