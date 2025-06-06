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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class ARBRK-US的目標價調升至109元，幅度約27.49%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)提出目標價估值：中位數由85.5元上修至109元，調升幅度27.49%。其中最高估值125元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Rubrik, Inc. Class A評價：積極樂觀20位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Rubrik, Inc. Class A今(6日)收盤價為98.57元。近5日股價上漲27.49%，標普指數上漲0.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBRK市場預估目標價

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Rubrik, Inc. Class A98.57+0.03%

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