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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.87元，其中最高估值2.06元，最低估值1.62元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.06(2.06)2.442.683.1
最低值1.62(1.72)1.962.423.1
平均值1.85(1.92)2.212.523.1
中位數1.87(1.9)2.22.473.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.32億8.22億9.08億10.19億
最低值7.05億7.81億8.74億10.19億
平均值7.18億8.01億8.91億10.19億
中位數7.18億7.99億8.91億10.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.621.021.181.341.64
營業收入3.49億4.25億4.86億5.73億6.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDSGX

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