鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.87元，其中最高估值2.06元，最低估值1.62元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.06(2.06)
|2.44
|2.68
|3.1
|最低值
|1.62(1.72)
|1.96
|2.42
|3.1
|平均值
|1.85(1.92)
|2.21
|2.52
|3.1
|中位數
|1.87(1.9)
|2.2
|2.47
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.32億
|8.22億
|9.08億
|10.19億
|最低值
|7.05億
|7.81億
|8.74億
|10.19億
|平均值
|7.18億
|8.01億
|8.91億
|10.19億
|中位數
|7.18億
|7.99億
|8.91億
|10.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.62
|1.02
|1.18
|1.34
|1.64
|營業收入
|3.49億
|4.25億
|4.86億
|5.73億
|6.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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