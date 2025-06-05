央行出手調節 5月外匯存底大增百億美元續創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-05 17:56

‌



台灣央行今 (5) 日公布我國 5 月底外匯存底來到 5929.48 億美元，較上月底增加 101.16 億美元，續創歷史新高，央行外匯局長蔡炯民表示，央行在匯市的調節力道都還是存在，但主要是 5 月上中旬波動較大，5 月下旬後觀察外匯市場供需已相對平衡。

5月外匯存底大增百億美元續創高。(圖

蔡炯民指出，匯率因素其實影響外匯存底不多，因整體來講有增有負，外匯存底變動主要是因外匯存底運用收益，加上市場明顯失衡時央行進場調節，他也不諱言，央行出手的影響程度最多。

‌



此外，蔡炯民提到，5 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8,249 億美元，約當外匯存底 139%；央行統計外資 5 月淨匯入約 80 億美元，主要是自美國總統川普宣布對等關稅豁免期 90 天後，看到外資開始匯入。

觀察主要貨幣變動，5 月歐元貶 1.06%，英鎊升值 1.39%，加幣貶 0.04%，澳幣升值 2.42%，日元貶值 2.2%，星元升值 1.1%，人民幣也升 0.97%，新台幣則狂升 6.91%，而美元指數小跌 0.14%。

對於匯率變動，蔡炯民進一步說明，外資動輒好幾百億的金額進出，還是較進出口廠商拋補的影響大一點，而目前，並未感覺到之前新台幣要升值的強烈預期