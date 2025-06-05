TACO交易熱炒過頭！華爾街警告：美股反彈已脫離基本面

鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 18:10

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隨著標準普爾 500 指數已收復 2025 年的全部失地，並且小幅上升，「TACO 交易」概念越發火熱，但華爾街警告，投資人正變得過於自滿，股市仍未充分消化風險，當前的反彈已經脫離基本面支撐。

投資人太自滿TACO交易！華爾街警告：美股反彈已脫離基本面。（圖:shutterstock)

截至週三美股收盤，標普和那指均已收復年內跌幅，但道瓊指數仍微跌 0.27%。

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BCA 策略師警告，雖然硬數據 (官方經濟數據) 尚未反映出軟數據 (情緒或消費者意向調查) 所展現的疲軟，但早在川普 4 月加徵關稅之前，經濟就已經放緩。

摩根大通則認為，美國通膨上升的可能性很高，預計夏季交易將「類似於滯脹階段」，不利於美股持續反彈，特別是考慮到標準普爾 500 指數的預期本益比為 22 倍。

BCA 引用了相對較低的情緒指標作為證據，包括芝加哥期權交易所波動率指數 VIX 和 SKEW 指數 SQEW，後者衡量看跌期權或看漲期權的隱含波動率哪個更昂貴。

這些指標正處於相對較低的水準，顯示投資者幾乎沒有購買下跌保護的意願。BCA 警告稱，「經濟意外正在失去動能」，風險資產面正面臨逆轉，建議採取防禦性配置。

摩根大通的報告也持類似觀點，並指出「美國通膨有可能上升」。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 在報告中寫道：「目前的市場布局已不再保守，空頭回補的幅度相當可觀，系統性重新承擔風險的行為也因波動性回歸常態而出現，投資者情緒已經回升…… 未來股市的走勢應會更受基本面表現驅動，而非技術因素。」

Matejka 還表示，債券殖利率上升不僅是通膨的結果，也是財政可持續性擔憂的結果，而美元走弱使這些不利趨勢更加複雜。

另一個警鐘是：美國家庭股票佔總資產的比例，已逼近新高，普通投資者已經持有大量股票，這可能會抑制他們目前增持股票的意願。