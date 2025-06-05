特斯拉歐洲銷量連降五個月！德國銳減36.2% 英國下滑45%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-05 08:17

‌



特斯拉歐洲銷量連降五個月。（圖：Shutterstock）

在歐洲大部分地區，特斯拉上月的電動車銷量受挫。歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據顯示，5 月特斯拉在歐洲的整體銷量較一年前大幅下滑 49%。

‌



據《路透社》報導，德國聯邦機動車運輸管理局周三（4 日）公布的數據顯示，特斯拉 5 月銷量較一年前驟降 36.2%，同期德國電動車整體銷量卻激增 44.9%。

在在歐洲最大的電動車市場英國，特斯拉的銷量更是下降超過 45%，被擠出電動車銷量前四，位居第五名。

義大利市場的數據進一步印證了特斯拉的困境。5 月特斯拉在義大利的銷量下滑 20%，但同期義大利電動車整體銷量成長 40.8%。

在西班牙市場，特斯拉 5 月新車銷量年降 29% 至 794 輛。2025 年前五個月，特斯拉在西班牙的銷量較一年前下降 19%。

此外，葡萄牙、丹麥和瑞典的行業組織報告顯示，5 月特斯拉新車銷量均出現顯著下滑。