鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調降至115元，幅度約3.36%
鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:17
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)提出目標價估值：中位數由119元下修至115元，調降幅度3.36%。其中最高估值130元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予HealthEquity公司評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
HealthEquity公司今(19日)收盤價為101.67元。近5日股價上漲3.36%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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