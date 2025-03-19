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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HealthEquity公司HQY-US的目標價調降至115元，幅度約3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:17


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HealthEquity公司(HQY-US)提出目標價估值：中位數由119元下修至115元，調降幅度3.36%。其中最高估值130元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予HealthEquity公司評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

HealthEquity公司今(19日)收盤價為101.67元。近5日股價上漲3.36%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HQY市場預估目標價

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