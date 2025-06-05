鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調降至123.92元，幅度約10.07%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)提出目標價估值：中位數由137.8元下修至123.92元，調降幅度10.07%。其中最高估值147.74元，最低估值86.97元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS今(5日)收盤價為83.06元。近5日股價上漲10.07%，標普指數上漲1.4%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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