鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-03 21:00

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台北股匯今 (3) 日表現不同調，新台幣兌美元匯率呈現拉鋸，滿手美元的出口商持續伺機拋匯，外資偏向匯出，加上央行適時調節，終場摜破 30 元整數關卡，收在 30.005 元、小貶 1.7 分，為連 3 貶、逾 1 周以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.35 億美元。

〈台幣〉股匯不同調 央行盯場連3貶摔落30元關卡。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率 5 月初歷經暴力升值風波，隨後轉趨平穩，但美元跌跌不休，隨著亞幣轉強，新台幣兌美元上周已升上 29 字頭，不過，央行多次向市場喊話，除了示警炒匯外資之外，亦道德勸說進、出口廠商，依實際需求進行結購美元或結售美元。

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外匯交易員指出，美元出現止跌回升，加上外資仍在消化賣超台股的匯出量能，使得匯價走低、貶破 30 元關卡，新台幣匯價最低來到 30.01 元，不過，滿手美元的出口商伺機拋匯壓抑貶勢，終場小貶 1.7 分，收在 30.005 元，整體匯市交投意願不高。