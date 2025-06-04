鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為267.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.43元，其中最高估值2.49元，最低估值1.96元，預估目標價為267.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.49(2.12)
|3.33
|4.55
|4.68
|最低值
|1.96(1.76)
|2.52
|3.24
|4.68
|平均值
|2.34(2)
|2.74
|3.67
|4.68
|中位數
|2.43(2.01)
|2.71
|3.62
|4.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.86億
|13.84億
|16.22億
|18.02億
|最低值
|11.70億
|12.93億
|15.12億
|18.02億
|平均值
|11.81億
|13.49億
|15.55億
|18.02億
|中位數
|11.84億
|13.52億
|15.44億
|18.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-0.79
|-2.16
|-1.36
|-0.07
|營業收入
|7.42億
|7.43億
|8.13億
|9.05億
|9.80億
詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體GWRE-US的目標價調升至267.5元，幅度約16.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為104.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.11元，預估目標價為64.46元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國包裝(PKG-US)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為210.00元
下一篇