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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體(GWRE-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為267.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.43元，其中最高估值2.49元，最低估值1.96元，預估目標價為267.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.49(2.12)3.334.554.68
最低值1.96(1.76)2.523.244.68
平均值2.34(2)2.743.674.68
中位數2.43(2.01)2.713.624.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.86億13.84億16.22億18.02億
最低值11.70億12.93億15.12億18.02億
平均值11.81億13.49億15.55億18.02億
中位數11.84億13.52億15.44億18.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.79-2.16-1.36-0.07
營業收入7.42億7.43億8.13億9.05億9.80億

詳細資訊請看美股內頁：
凱德維亞軟體(GWRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWRE

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