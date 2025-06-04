鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體GWRE-US的目標價調升至267.5元，幅度約16.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對凱德維亞軟體(GWRE-US)提出目標價估值：中位數由230元上修至267.5元，調升幅度16.3%。其中最高估值290元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予凱德維亞軟體評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀2位。
凱德維亞軟體今(4日)收盤價為218.18元。近5日股價上漲16.3%，標普指數上漲0.82%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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