鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.62元，其中最高估值0.71元，最低估值0.55元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.71(0.71)
|1.17
|1.69
|1.24
|最低值
|0.55(0.55)
|0.7
|0.79
|0.85
|平均值
|0.62(0.62)
|0.89
|1.15
|1.05
|中位數
|0.62(0.61)
|0.86
|1.12
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.57億
|188.00億
|236.60億
|189.02億
|最低值
|166.93億
|174.08億
|176.08億
|179.11億
|平均值
|171.28億
|181.36億
|193.98億
|184.07億
|中位數
|171.69億
|182.82億
|189.66億
|184.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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