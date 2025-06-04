鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為114.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對達樂(DG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.78元，其中最高估值6.26元，最低估值5.3元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.26(6.13)
|7.25
|8.16
|9.44
|最低值
|5.3(5.3)
|6
|6.12
|7.29
|平均值
|5.73(5.62)
|6.4
|7.2
|8.42
|中位數
|5.78(5.63)
|6.26
|7.18
|8.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|426.50億
|446.77億
|467.81億
|486.36億
|最低值
|418.59億
|428.22億
|447.76億
|466.91億
|平均值
|423.65億
|440.96億
|460.15億
|478.12億
|中位數
|423.93億
|442.22億
|460.93億
|480.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.62
|10.17
|10.68
|7.55
|5.11
|營業收入
|337.47億
|342.20億
|378.45億
|386.92億
|406.12億
詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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