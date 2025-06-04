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鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對達樂(DG-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.78元，其中最高估值6.26元，最低估值5.3元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.26(6.13)7.258.169.44
最低值5.3(5.3)66.127.29
平均值5.73(5.62)6.47.28.42
中位數5.78(5.63)6.267.188.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值426.50億446.77億467.81億486.36億
最低值418.59億428.22億447.76億466.91億
平均值423.65億440.96億460.15億478.12億
中位數423.93億442.22億460.93億480.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.6210.1710.687.555.11
營業收入337.47億342.20億378.45億386.92億406.12億

詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDG

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