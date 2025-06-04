鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-04 19:10

‌



美國勞工統計局 (BLS) 周二 (3 日) 表示，將在周五發布 5 月份數據的同時，更正 4 月份就業數據中的「微小錯誤」，並補充稱，這些變化不會影響失業率等關鍵指標。

修正約9400個類別誤差 美勞工局：不影響失業數據關鍵指標(圖:shutterstock)

勞工統計局表示，此次修正源於引入重新設計的當前人口調查 (CPS) 樣本時，涉及權重的「輕微誤差」。這是每十年一次人口普查後進行的例行流程，由於加權過程中一個變數的編碼錯誤導致了數據不準確。

‌



雖然約有 9400 個數據類別受到此誤差影響，但勞工統計局強調，這都是邊際調整，影響「微乎其微」或「可以忽略不計」。最重要的是，失業率、勞動參與率、以及就業人口比率等主要的勞動力市場指標「均未受影響」。

修正後的數據顯示，失業人數從最初報告的 716.5 萬小幅調整為 716.6 萬；就業人數從 1.63944 億增加到 1.63969 億；民間勞動力從 1.71109 億增加到 1.71135 億。

受影響最大的類別之一是本土出生勞動力規模，修正後比最初報告多了 4.3 萬人；而 20 歲及以上未就業的美國白人人數則比最初報告少了 3.2 萬人。

勞工統計局指出，此次修正「不會改變」五月二日發布的 4 月份就業報告的「整體結論」。該報告顯示，儘管受到新的關稅政策等不確定性影響，就業增長步伐依然穩健。此外，勞工統計局的另一份數據顯示，美國四月份的 JOLTS 職位空缺意外大幅增加，招聘人數也有所上升，這表明即使經濟不確定性加劇，對工人的需求仍然健康。