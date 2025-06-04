修正約9400個類別誤差 美勞工局：不影響失業數據關鍵指標
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國勞工統計局 (BLS) 周二 (3 日) 表示，將在周五發布 5 月份數據的同時，更正 4 月份就業數據中的「微小錯誤」，並補充稱，這些變化不會影響失業率等關鍵指標。
勞工統計局表示，此次修正源於引入重新設計的當前人口調查 (CPS) 樣本時，涉及權重的「輕微誤差」。這是每十年一次人口普查後進行的例行流程，由於加權過程中一個變數的編碼錯誤導致了數據不準確。
雖然約有 9400 個數據類別受到此誤差影響，但勞工統計局強調，這都是邊際調整，影響「微乎其微」或「可以忽略不計」。最重要的是，失業率、勞動參與率、以及就業人口比率等主要的勞動力市場指標「均未受影響」。
修正後的數據顯示，失業人數從最初報告的 716.5 萬小幅調整為 716.6 萬；就業人數從 1.63944 億增加到 1.63969 億；民間勞動力從 1.71109 億增加到 1.71135 億。
受影響最大的類別之一是本土出生勞動力規模，修正後比最初報告多了 4.3 萬人；而 20 歲及以上未就業的美國白人人數則比最初報告少了 3.2 萬人。
勞工統計局指出，此次修正「不會改變」五月二日發布的 4 月份就業報告的「整體結論」。該報告顯示，儘管受到新的關稅政策等不確定性影響，就業增長步伐依然穩健。此外，勞工統計局的另一份數據顯示，美國四月份的 JOLTS 職位空缺意外大幅增加，招聘人數也有所上升，這表明即使經濟不確定性加劇，對工人的需求仍然健康。
儘管如此，有經濟學家預計，受關稅政策壓力影響，未來幾個月勞動力市場可能「更加明顯地疲軟」。政策制定者和預測人士將密切關注即將公布的五月份非農報告中勞動力市場的任何疲軟跡象。
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