鉅亨網新聞中心 2025-06-04 16:10

‌



全球脫碳化的浪潮中，中國在氫能相關專利競爭力已超越日本，首次躍居世界首位。

脫碳格局轉變！中國氫能專利領跑全球 衝擊日本地位。(圖:shutterstock)

數據分析公司 Astamuse 最新統計，中國企業在電解水制氫的電解槽等製造領域，展現出強大的技術實力，並在多個關鍵領域領先，這對日本在氫能領域的未來發展構成了嚴峻挑戰。

‌



Astamuse 公司針對 2013 年至 2022 年間全球約 18 萬件氫能專利進行了統計與評分，評估了專利的可行性及剩餘期限等競爭力指標，並將氫能技術分為「製造」、「儲存」、「運輸和供應」、「安全管理」以及「利用」五大領域。

結果顯示，中國在除「利用」之外的四個領域以及綜合實力上均位居榜首。而在上次調查（2011-2020 年）中，日本曾位居綜合實力第一，中國居次。

此外，自 2020 年 9 月中國提出碳達峰目標後，其每年的氫能專利申請數量已增至日本的兩倍。

中國在氫能製造領域的優勢尤為顯著，隨著製造設備的大型化，系統效率也隨之提升。

彭博新能源財經的數據顯示，2023 年中國企業在利用再生能源電力生產「綠氫」的製造工廠中，設備成本僅為歐洲企業的四分之一。

英國調查公司伍德麥肯茲的數據也指出，中國企業供應的電解槽製造能力佔全球的 60%，並且來自海外品牌的委託生產訂單也在不斷增加。

日本大和綜研的張曉光表示，中國企業目前更注重市場份額和成長速度而非利潤，正積極擴大產能，並計劃在歐洲和中東設立當地工廠以拓展海外市場。

中國已在太陽能電池板和風力渦輪機市場佔據全球一半以上份額，並正在將再生能源的優勢應用於氫能領域。綠氫製造設備方面，隆基綠能和陽光電源等光伏相關企業也積極涉足，利用其在再生能源領域積累的資金和客戶網絡，持續提升影響力。

中國政府於 2022 年發布了氫能產業發展規劃，將氫能明確列為與再生能源並行的重要能源，並提出到 2025 年將綠氫產量提高至每年 10 萬至 20 萬噸的目標。然而，實際的推進速度已遠超預期。

相比之下，日本於 2017 年發布了氫能基本戰略，但在推進速度上已落後於中國。

中國能源調查公司 INTEGRAL 的總經理中西豪指出，自 2021 年綠氫投資開始增加以來，中國的電解槽製造商數量不斷增加，到 2024 年已達到 100 至 200 家。而日本僅有旭化成和東芝等少數幾家企業，市場競爭相對較小。

在氫氣應用方面，日本和歐洲長期以來主要開拓燃料電池車等民生領域的需求。然而，中國企業的需求主要集中於化學和鋼鐵等大量消耗氫氣的工業用途。

氫氣作為難以被電力替代的熱能領域的替代能源，正受到廣泛關注。例如，中國鋼鐵巨頭寶武鋼鐵集團於 2024 年在現有煉鋼爐中引入氫氣，顯示中國在使用方面的技術開發也取得了進展。

隨著氫氣工廠成本的進一步降低，中國對氫氣的需求持續擴大。國際能源署（IEA）的數據顯示，2023 年中國對氫氣的需求達到每年 2,800 萬噸，已成長為佔全球 30% 的最大市場。中國政府正在推動通過管道連接再生能源豐富的內陸地區與工業集中的沿海地區，實現氫氣的自產自銷。

與中國的蓬勃發展形成對比，歐洲氫能市場正遭遇逆風，主要受到利率上漲和材料價格上漲的影響。法國電力巨頭 ENGIE 和西班牙電力巨頭 Iberdrola 已下調了截至 2030 年的氫氣生產目標。歐盟（EU）也事實上禁止將中國產品用於其補貼的區域內氫氣生產項目，正加緊實施區域內保護政策。