鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 09:53

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Blackwell需求爆棚 輝達今年毛利率可望飆升至80% 。(圖:shutterstock)

傑富瑞分析師 Blayne Curtis 將輝達列入其「最高確信度」股票名單，理由是新一代 Blackwell 晶片的產能及需求顯著提升，將成為推動輝達毛利率飆升的關鍵。

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報告稱，Blackwell 需求爆棚且供應吃緊，正迅速擴大產能，市場預期其高單價、高整合設計可帶動利潤爆發，且訂單能見度已涵蓋至 2026 年。

目前，輝達的毛利率接近 61%，但傑富瑞預測，隨著 Blackwell 銷量的成長，其毛利率可能躍升至 80%。在硬體領域，如此高的利潤率實屬罕見，凸顯了輝達強大的定價能力和市場地位。

傑富瑞強調，輝達正從單一晶片供應商，成功轉型為 AI 基礎設施全方位解決方案提供者。從超大規模數據中心到對沖基金等客戶，皆紛紛搶購輝達整合式的硬體、軟體與系統產品。