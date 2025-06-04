鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-04 11:10

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中國第三方機構近日密集發布建商今年前 5 月銷售排行榜，儘管政策利多頻出，但房市仍處於調整期，重量級建商銷售普遍承壓，市場分化加劇。

今年前5月銷售榜出爐！陸房市持續低迷 僅1家建商銷售額破千億人民幣 (圖:Shutterstock)

根據克而瑞等機構公布的數據，今年前 5 月銷售額破千億建商僅剩保利發展，較去年同期少 2 家，業界整體表現未達預期。

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今年 1-5 月，保利發展 (600048-CN) 以 1161.1 億元 (人民幣，下同) 銷售額蟬聯銷冠，但年減 152 億元，中海地產以 903.8 億元位居第二，較去年同期 1017 億元下降 11.3%，華潤置地以 868.5 億元排名第三，年減 58.5 億元，前三強合計銷售額較去年同期縮水逾 323 億元，主要建商成長動能明顯減弱。

前十大建商門檻提升至 432.6 億元，其中華發股份是新入榜，但多數建商銷售額下滑。越秀地產、華發股、建發房產逆勢成長，其中越秀較去年同期增逾百億，建發增加近 15 億元，濱江集團、綠城中國、招商蛇口等主要建商銷售額則下滑，萬科更是年減 440 億元，跌出前五名，招商蛇口銷售額腰斬，暴露市場需求的深層疲軟。

前 20 大建商中，金茂、龍湖、融創、碧桂園等品牌建商業績普遍下滑，而電建地產異軍突起，以 222.5 億元銷售額年增近倍，成為最大黑馬。

同時，金地集團銷售額較去年同期暴跌 55.7% 至 140.5 億元，排名跌至第 23 位，新城控股、旭輝集團銷售額不足 90 億元，退出前 40 名。

值得注意的是，金地、新城雖財務穩健，但因土地儲備不足導致新增項目匱乏，成為業績土石流主因。

克而瑞指出，前百大建商內部呈現「強者分化、弱者承壓」格局，TOP10、TOP11-20 及 TOP51-100 梯隊銷售規模呈年減表現，而 TOP31-50 梯隊逆勢增長，顯示市場資源加速向腰部企業集中，但增量空間有限，「內卷」加劇。

市場低迷下，重量級建商率先「破防」。中海地產近期在南京推出觀江樾、觀文瀾等三大主力樓盤六折促銷，引發市場震動。儘管其權益銷售額排名全國第二，但區域公司迫於業績壓力，仍選擇「以價換量」，這一現象反映出建商現金流緊張與「穩樓市」政策目標之間的矛盾。

業內人士指出，當前政策已接近「能出盡出」，但核心城市限購鬆綁、中古屋流通環節改革等更大尺度寬鬆仍須加大。