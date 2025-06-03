鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至80元，幅度約14.29%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至80元，調升幅度14.29%。其中最高估值94元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Credo Technology Group Holding Ltd今(3日)收盤價為62.65元。近5日股價上漲14.29%，標普指數上漲2.29%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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