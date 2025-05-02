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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調降至70.5元，幅度約3.42%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由73元下修至70.5元，調降幅度3.42%。其中最高估值123元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Credo Technology Group Holding Ltd今(2日)收盤價為45.54元。近5日股價上漲3.42%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRDO市場預估目標價

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