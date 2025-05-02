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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元上修至-0.26元，其中最高估值-0.07元，最低估值-0.96元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.07(-0.07)1.513.563.15
最低值-0.96(-0.96)-0.10.742.19
平均值-0.29(-0.33)0.631.632.79
中位數-0.26(-0.28)0.641.643.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.46億52.89億58.93億66.66億
最低值44.06億48.26億52.76億58.99億
平均值45.61億51.06億56.16億63.26億
中位數45.52億51.10億56.71億63.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

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