鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.28元上修至-0.26元，其中最高估值-0.07元，最低估值-0.96元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.07(-0.07)
|1.51
|3.56
|3.15
|最低值
|-0.96(-0.96)
|-0.1
|0.74
|2.19
|平均值
|-0.29(-0.33)
|0.63
|1.63
|2.79
|中位數
|-0.26(-0.28)
|0.64
|1.64
|3.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.46億
|52.89億
|58.93億
|66.66億
|最低值
|44.06億
|48.26億
|52.76億
|58.99億
|平均值
|45.61億
|51.06億
|56.16億
|63.26億
|中位數
|45.52億
|51.10億
|56.71億
|63.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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