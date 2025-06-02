鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-02 16:21

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新台幣兌美元匯率近期升破 30 元關卡、創下逾 2 年新高，帶動不少高資產族出手搶借台幣優利信貸，趁著難得的台幣「匯強息低」黃金期，落實資金中長線的多元佈局，且額度一借就是自身的 1 年、甚至近 2 年的年收入，氣勢驚人。

台幣進入「匯強息低」黃金期 高收族瘋辦信貸布局中長線。(圖：將來銀行提供)

據純網銀「將來銀行 NEXT BANK」內部統計，4 月起台幣匯率強勢走揚，不少高科技業、金融業、航空業等貼近金融市場、工時較不固定的高收入族群主動透過線上金融快速申請大額信貸貸款，貸款金額普遍落於 DBR(Debt Burden Ratio，負債比) 倍數 12~21 之間，即等於自身 1 年年收入~ 近 2 年年收入。

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進一步分析，近期金融市場對美國財政疑慮漸生，推升非美貨幣走揚，如台幣兌美元匯率今年以來已累積升值近 10%，吸引了不少高收客進場進行中長線佈局各項多元資產，純網銀具有「將沒有實體分行而節省下來的營運成本，回饋給客戶」優勢、本批信貸高收客的信用條件又不差，核貸平均利率僅約 2.58% 上下，比許多銀行的房貸核貸利率還低。

將來銀行指出，台幣匯率走強至 2 字頭，央行去年第二季起也一直將重貼現率維持在 2%，低於美國聯邦基金利率目標區間 4.25~4.5%，重返「匯率強、利息低」時期，前波見到類似的情況，已經要追朔到 2022 年第四季至 2023 年初，當時台幣兌美元匯率由約 32.2 元走升至約 29.7 元，央行重貼利率落在 1.625%～1.75%，也低於美國聯邦基金利率目標區間。

將來銀行因 4 月起系統全面整合了由行政院推動的 MyData 個人化資料自主平台，鼓勵客戶體驗免自備財力證明的嶄新服務及優利專案，信貸利率最低僅 2.1% 起，開辦費優惠價 666 元，若撥款 60 萬元以上，則享開辦費 0 元的市場最殺優惠。國人只要年收 30 萬元以上，即可享受將來銀行「無需自備財力證明」的全線上信貸服務。