關稅風暴減緩、亞債最吸金！ 非投等債「轉骨」受青睞淨流入16.28億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-03 11:55

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近來美國關稅消息紛亂牽動市場走勢震盪，投資人應如何選擇標的，避免被掃到「颱風尾」？觀察上週亞洲債市成「吸金王」，獲 21.62 億美元淨流入，富蘭克林證券投顧表示，美國非投資級債企業已在金融海嘯、油價崩跌與新冠疫情後「脫胎換骨」，非投資等級債 ETF 也獲 16.28 億美元淨流入。

關稅風暴減緩亞債吸金21.62億美元 非投等債「轉骨」BB債占比大增2成。（圖:shutterstock）

川普政府關稅政策進入法律攻防戰，最終可能會交由最高法院審理，恐需花費 12-18 個月時間，最高法院甚至可能因美國期中選舉臨近而決定在選舉後方做出裁定，曠日廢時的法律戰可能使關稅政策前景面臨更大不確定性，值得留意的是，川普陣營在最高法院擁有 6:3 的「陣營優勢」，雖非最終結論，但情勢並非不利於川普陣營。

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富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓 (Todd Brighton) 認為，美國經濟具韌性，短線市場反應過度時反而能從中尋得不錯的投資機會，舉例來說，四月初川普宣布對等關稅衝擊市場大跌，美國非投資級債利差攀升至 450 點左右，一些財務狀況穩健公司債殖利率從 7% 左右急升至 10% 以上，就是難得的加碼機會，又如史坦普 500 指數預期本益比相較於年初修正約兩成，接近近十年平均水位，提升一些大型科技公司投資吸引力。

美國關稅訊息紛亂而通膨壓力紓緩，美國公債引領各類債市走揚，就資金流向而言，過去一週整體固定收益型 ETF 資金獲資金淨流入 60.68 億美元，資金流入動能減緩，其中亞洲債市獲 21.62 億美元淨流入，美國與歐洲債市分別獲 14.12 億與 6.89 億美元淨流入。由債券品質分類，非投資等級債 ETF 獲 16.28 億美元淨流入，投資等級債 ETF 獲 8.68 億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒表示，美國非投資級債企業已在金融海嘯、油價崩跌與新冠疫情後「脫胎換骨」，以彭博美國非投資等級債指數為例，信評 BB 的占比從金融海嘯前的三成左右，提升至今的高於五成。