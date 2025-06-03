「車圈恒大」論引發熱議 中國汽車製造業負債風險幾何？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-03 13:20

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近日，「車圈恒大」話題引發資本市場震盪，汽車類股集體承壓，因恒大集團「高負債、高週轉」模式暴雷的教訓，讓市場對汽車業潛在風險產生擔憂，但綜合上市車廠財報與產業特性分析，多位專家指出，中國汽車業的高負債特徵與恒大集團「投機性槓桿」存在差異，且當前產業系統性風險可控。

「車圈恒大」論引發熱議 中國汽車業負債風險幾何？ (圖:Shutterstock)

中國《經濟觀察報》報導，汽車製造業作為資金密集產業，高負債與其發展階段密切相關。從 2024 年至 2025 年第一季財報看，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 、吉利汽車 (00175-HK) 、賽力斯 (601127-CN) 等重量級車廠研發費用年增幅度均逾 10%，其中比亞迪研發投入達 142.2 億元 (人民幣，下同)。

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中國汽車工業協會秘書長陳士華說：「電動化、智能化轉型需持續投入，高研發支出是當前車企負債率走高的主因。」

值得注意的是，高負債並未導致產業現金流惡化。數據顯示，賽力斯今年首季負債比率降幅超 10%，比亞迪半年內下降 7%，六家主流車廠負債率普遍下行。這與恒大暴雷前「高利貸款佔比超 70%」的投機性負債形成鮮明對比。

國際車廠如豐田、福特有息負債佔總負債比例達 60% 以上，但中國車廠比例普遍低於 30%，比亞迪甚至低至 5%。

中外車廠負債結構的差異揭示資金周轉模式的根本不同。國際車廠依賴金融機構融資，而中國車廠更擅長透過供應鏈協同優化現金流。以應付帳款帳期為例，蔚來、奇瑞等企業平均付款週期超 140 天，比亞迪、吉利為 127 天，遠低於國際同業。這種「上游帳期管理」模式，既保障供應商利益，也降低自身償債壓力。

清華大學中國經濟思想與實務研究院研究員李稻葵說：「汽車產業的負債結構需結合產業特性評估。恒大挪用預售資金、違規質押的操作在車廠中極為罕見，重量級企業應付帳款週轉效率反而體現產業鏈話語權。」

產業分化趨勢下，研發投入與經營品質正相關。今年首季，比亞迪、吉利營收與淨利雙雙成長，而部分行銷驅動車廠增速明顯放緩。Wind 數據顯示，頭部車廠應付帳款佔營收比例普遍低於 40%，反觀蔚來 (52%)、奇瑞(49%) 等企業，高比例應付帳款與其技術投入節奏相符。

全國乘聯會秘書長崔東樹說，「技術突破是化解負債風險的核心」，並稱福斯 2025-2029 年 1700 億歐元投資計畫聚焦電動平台與電池技術，福特電氣化轉型雖推高負債，但電動車銷量佔比已突破 20%。中國車廠在智慧駕駛、三電系統等領域的專利儲備，正轉化為長期競爭力。