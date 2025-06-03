鉅亨網編輯林羿君 2025-06-03 11:10

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《韓國經濟日報》引述業界人士消息報導，三星電子已聘請台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 前高層 Margaret Han，擔任北美晶圓代工業務的負責人，旨在扭轉其虧損的業務。

搶救晶圓代工！三星聘「台積電前高管」領導北美業務。(圖:shutterstock)

報導稱，三星此舉被視為強化應對美國客戶的能力，同時提升北美訂單競爭力，更代表公司加強「美國製造」的政策方針。

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據悉，Margaret Han 曾在台積電任職長達 21 年，之後轉往英特爾服務 1 年多，又在 2022 年擔任恩智浦（NXP）副總裁，今年 3 月被三星挖角。

她的加入可望協助三星搶攻北美晶圓代工訂單，尤其是吸引如輝、AMD、特斯拉與亞馬遜等 AI 與先進製程客戶，為即將投產的德州泰勒廠（Taylor Fab）提前布局。

三星多年來一直試圖打破台積電在全球晶片代工市場的主導地位，但其代工業務仍落後於其台灣競爭對手。截至 2024 年第四季，三星的全球晶圓代工市占率為 8.2%，而台積電市占率高達 67.1%，穩居龍頭。

此外，三星晶圓代工部門 2024 年第四季營業虧損超過 2 兆韓元 (14 億美元)，使年度營損累加至超過 4 兆韓元。

儘管三星晶圓代工事業部近期 7、8 奈米，成功爭取任天堂等訂單，提高產能利用率，尖端製程卻出現隱憂，3 奈米良率僅 50%，台積電 3 奈米良率則已達 90%，導致三星將主要客戶拱手讓給台積電。

由於未能爭取到足夠的代工客戶，也讓三星量身打造的新營運策略「Shell-First」陷入困境。三星正對其晶圓代工業務進行更深入的檢討，該業務是李在鎔董事長長期成長策略的核心焦點。