鉅亨網新聞中心 2025-06-03 14:12

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全球資金流向正發生顯著變化。在川普政府關稅政策的觸發，以及美元升值預期暫歇的背景下，全球資金已開始再次轉向新興市場國家資產。從股票和債券的資金流入流出額來看，今年 5 月可能是近八個月以來的首次正成長，巴西股市等新興市場指數徘徊在高點區域，顯示出投資者對這些市場的重新關注。

資金告別美國！兩大關鍵讓新興市場超吸金。(圖:shutterstock)

國際金融協會（IIF）每日統計的非居民（海外投資者）資金流入新興市場國家股票和債券的數據顯示，截至 5 月 22 日，淨流入額已達 100 億美元。如果這種正成長趨勢能維持到月底，這將是自聯準會於 2024 年 9 月決定降息以來，時隔三年半的首次。

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從各國股價指數的動向來看，資金流入新興市場國家股票的現像也很明顯。巴西 Bovespa 指數在 5 月 20 日創出新高，主要由伊塔烏聯合銀行（Itau Unibanco Holding SA）等大型股拉動。南非的所有股票指數也在 5 月 23 日再創新高。MSCI 新興市場指數（以當地貨幣計算）較去年年底上漲 5%，表現優於納入已開發經濟體股票的全球指數。這些數據共同描繪了全球資金對新興市場資產興趣回升的圖景。

資金流入新興市場國家資產主要有兩個核心原因：

投資人調整偏重於美國的資產結構： 過去一年，全球資金為了追求高回報，紛紛投向美國的大型科技股和美國的公司債等。然而，自美國川普政府上台後，對美國經濟前景和財政的擔憂加劇，促使投資者開始考慮將資產分散到各地區。在這種背景下，歐洲、日本和新興市場國家成為了新的投資選項。

美元貶值加劇有利於新興市場經濟： 作為美元指標的美元指數自 2025 年以來一直呈下跌趨勢。在投資者遠離美國資產等背景下，美元相對於其他主要貨幣更容易被拋售。美元貶值對新興市場國家政府而言，有助於減輕美元債務負擔；對企業而言，也有助於降低美元資金的融資成本。新興市場國家政府和企業的信用等級和財務改善預期，有可能吸引新的資金流入。

對新興市場國家的央行來說，美元貶值、本國貨幣升值也有可能擴大降息的空間。在本國貨幣貶值的情況下，央行會對貨幣進一步貶值保持警惕，很難啟動降息。這次在遠離美國導致美元貶值的情況下，降息導致新興市場國家貨幣貶值的風險較小。

此外，新興市場國家的通膨壓力整體下降，也更容易透過降息來支撐經濟。

貨幣寬鬆預期：新興股市的東風

特別是對新興市場國家股票來說，貨幣寬鬆的預期將成為重要的東風。墨西哥央行在 5 月 15 日的貨幣政策會議上決定連續第七次降息，其主要股指比去年末上漲了 18%。印度儲備銀行（央行）也在 4 月將貨幣政策的立場改為「寬鬆」，彰顯出促進經濟成長的態度。在寬鬆預期的支撐下，印度的股價指數在年初以來的高點附近徘徊。

觀察過去的美元貶值局面，新興市場國家股票也比已開發國家股票更有優勢。例如，從 2001 年到 2010 年，在美元指數下跌的背景下，MSCI 新興市場國家股票的報酬率高於已開發國家股票。而 2010 年以後呈現美元升值趨勢，新興市場國家股票開始處於劣勢。這次，著眼於美元升值暫歇和轉向美元貶值基調，對新興市場國家資產的關注再次提高。

儘管新興市場資產目前表現亮眼，但未來的焦點是資金回歸新興市場國家資產是否會持續下去。美國川普政府的關稅政策為全球貿易帶來混亂，也將影響新興市場國家經濟。雖說可以期待透過降息提振經濟，但很難說經濟基本面穩如磐石。

國際貨幣基金組織（IMF）在 4 月 22 日修訂的《世界經濟展望》中，將新興市場國家 2025 年的成長率預測值比 1 月下調 0.5 個百分點，降至 3.7%。其中最引人注目的是貿易的下調。新興市場國家的出口成長率降幅達 3.4 個百分點，大於下降 0.9 個百分點的已開發國家。

SMBC 日興證券負責新興市場國家和資源型國家的高級經濟學家前田佑太指出，「外需依賴度較高的印尼和馬來西亞等國存在關稅導致經濟停滯的風險」。馬來西亞的主要股價指數、吉隆坡綜合指數與去年年末相比已陷入了負值區間。這表明，儘管整體趨勢向好，但個別國家仍需警惕全球貿易環境變化帶來的潛在衝擊。