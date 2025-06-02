擺脫谷歌！三星傳將投資Perplexity 深度整合瀏覽器與Bixby
鉅亨網編輯林羿君
彭博引述消息人士報導，三星電子即將與 AI 新創公司 Perplexity 達成一項全面性的投資協議，並將其搜尋技術深度整合進三星設備。
報導稱，雙方正洽談在未來推出的三星設備中，預先安裝 Perplexity 的應用程式和 AI 助手，並將其搜尋功能整合進三星自帶的網頁瀏覽器。消息人士也表示，雙方也討論了將 Perplexity 技術連接到三星語音助理 Bixby 的可能性。
據悉，三星最快可能在今年公佈相關整合計劃，目標是在 2026 年上半年發布的 Galaxy S26 手機系列中，將 Perplexity 的服務作為預設助手選項之一。不過相關細節尚未最終確定，仍可能發生變化。
消息人士還稱，三星預計將成為 Perplexity 最新一輪融資的主要投資者之一。此外，Perplexity 正就一輪估值達 140 億美元、融資規模為 5 億美元的交易進行深入談判。
這項合作有助於三星降低對 Google 的依賴，並為其轉向多家 AI 技術供應商鋪路，策略與蘋果在產品和服務上的整合方式類似；對 Perplexity 來說，這是目前為止最大規模的行動裝置合作，此前該公司剛與摩托羅拉達成整合協議。
雙方早在年初便已開始接洽。知情人士表示，近幾週兩家公司在韓國進行了會面，談判正在推進中。
據報導，蘋果也曾表達出與 Perplexity 合作的興趣，並討論過將其作為谷歌搜尋的替代方案，並考慮讓其取代 ChatGPT 成為 Siri 的整合服務。
蘋果服務業務資深副總裁 Eddy Cue 在近期的谷歌反壟斷審判中作證時表示：「我們對 Perplexity 的表現印象深刻，因此已經開始與他們展開初步討論。」
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Perplexity打造AI購物體驗 攜手PayPal搶市
- 黃仁勳愛用的AI搜尋！Perplexity將募資 Google壓力加大
- Perplexity攜手摩托羅拉 把AI答案引擎帶進智慧型手機
- 谷歌搜尋市占率跌破90% 馬斯克嗆「AI將消滅搜尋」
上一篇
下一篇