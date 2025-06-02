鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 10:09

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彭博引述消息人士報導，三星電子即將與 AI 新創公司 Perplexity 達成一項全面性的投資協議，並將其搜尋技術深度整合進三星設備。

擺脫谷歌！三星傳將投資Perplexity 深度整合瀏覽器與Bixby。(圖:shutterstock)

報導稱，雙方正洽談在未來推出的三星設備中，預先安裝 Perplexity 的應用程式和 AI 助手，並將其搜尋功能整合進三星自帶的網頁瀏覽器。消息人士也表示，雙方也討論了將 Perplexity 技術連接到三星語音助理 Bixby 的可能性。

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據悉，三星最快可能在今年公佈相關整合計劃，目標是在 2026 年上半年發布的 Galaxy S26 手機系列中，將 Perplexity 的服務作為預設助手選項之一。不過相關細節尚未最終確定，仍可能發生變化。

消息人士還稱，三星預計將成為 Perplexity 最新一輪融資的主要投資者之一。此外，Perplexity 正就一輪估值達 140 億美元、融資規模為 5 億美元的交易進行深入談判。

這項合作有助於三星降低對 Google 的依賴，並為其轉向多家 AI 技術供應商鋪路，策略與蘋果在產品和服務上的整合方式類似；對 Perplexity 來說，這是目前為止最大規模的行動裝置合作，此前該公司剛與摩托羅拉達成整合協議。

雙方早在年初便已開始接洽。知情人士表示，近幾週兩家公司在韓國進行了會面，談判正在推進中。

據報導，蘋果也曾表達出與 Perplexity 合作的興趣，並討論過將其作為谷歌搜尋的替代方案，並考慮讓其取代 ChatGPT 成為 Siri 的整合服務。