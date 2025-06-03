鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-03 08:40

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最新數據顯示，全球對中國好感度持續上升，而對美國的好感度則跌入負值區間，顯示美國貿易政策正以犧牲其自身利益為代價，助推中國崛起。

自掘墳墓！川普關稅戰重創國際名聲 41國對美好感度降到負值 對陸持續上升(圖:Shutterstock)

美國網媒《Axios》周一 (2 日) 援引 Morning Consult 最新民調報導，美政府濫施關稅造成的聲譽損害坐實了全球對美觀感惡化之勢。美國聲譽下滑正給自身造成經濟損失，受白宮政策影響，外國遊客數量銳減，美元貶值。此外，還有人擔心川普政府的留學生禁令也將給美國帶來損失。

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根據 Morning Consult 數據，截至今年 5 月底，中國凈好感度評分為 + 8.8，而美國評分則跌至 - 1.5。該民調針對加拿大、法國、日本、俄羅斯等 41 國民眾，透過計算正面評價受訪者的比例與負面評價受訪者的比例差值得出結果。

Morning Consult 政治情報主管 Jason McMann 說：「隨著人們對美國看法惡化，美國企業在海外開展業務的貿易和投資機會可能也會減少，消費者可能會避開美企提供的產品以及就業機會」。

美國加州州長紐森上周四 (5 月 29 日) 也痛批川普政府在 4 月 2 日宣佈的一攬子加稅政策，堪稱「美國現代史上最大、也是最退步的關稅政策」，不僅在美國國內，更在全球範圍內引發了極其惡劣的不確定性，打擊美國自身經濟的同時，更影響了美國的聲譽。

「股神」巴菲特在上月初波克夏海瑟威的年度股東大會上宣布退休前也表示，川普政府將貿易當作武器的做法是重大錯誤。這種政策擾亂全球市場，對世界各國和美國自身都造成了傷害。「在我看來，75 億人都不太喜歡你，而 3 億人卻在吹噓自己做得有多好，這是一個巨大的錯誤。」