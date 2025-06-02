英國公布戰略防禦評估 承諾建12艘攻擊潛艦但拒給國防支出3%時程表

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-02 21:50

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英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周一 (2 日) 公布《戰略防禦評估》，計劃在 2030 年代末前建造多達 12 艘新攻擊潛艦，並承諾大幅增加國防投資。然而，儘管政府設定將國防支出提升至 GDP 的 3% 目標，施凱爾仍拒絕承諾具體達成時間，強調需確保資金來源後才會做出明確承諾。

英國首相施凱爾強調，想嚇阻衝突，最好的方法就是為衝突做好準備。(圖:Reuters/TPG)

根據《金融時報》周一報導，施凱爾在蘇格蘭第一大城格拉斯哥的 BAE 造船廠發表談話時表示，英國需要快速現代化並強化武裝部隊以嚇阻衝突，強調英國「不能忽視俄羅斯構成的威脅」。

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「世界已經改變，我們正進入一個新的不穩定時代，」施凱爾周一上午對 BBC 表示，「如果你想嚇阻衝突，最好的方法就是為衝突做好準備。」

但他拒絕說明英國何時會將 GDP 的 3% 用於國防支出。政府表示有「雄心」在下個國會任期，即 2029-2034 年內達到此水準。

「作為工黨出身的首相，在我無法確定資金確切來源之前，我不會對精確日期做出承諾⋯⋯因為我不相信表演式的幻想政治，特別是在國防和安全方面，」施凱爾說。

施凱爾政府正透過削減國際援助預算，將國防支出在 2027 年前提升至 2.5%。此前，北約 (NATO) 已呼籲成員國最終將支出提升至 GDP 的 3.5%。

施凱爾表示，包括美國總統川普 (Donald Trump) 在內，批評北約內美歐國防支出失衡的人士「有其道理」，這是一項歐洲也需要更積極參與的事務。

作為為期十年的國防戰略的一部分，根據《戰略防禦評估》，英國將建造約 12 艘新攻擊潛艦，並聲稱正啟動大規模重新武裝計劃。政府預計承諾在潛艦、遠程飛彈、網路防禦方面進行重大投資，並投入 15 億英鎊興建至少 6 座新的軍火工廠。

英國目前國防預算佔 GDP 的 2.3%，約為 640 億英鎊。政府計劃在 2027 年前將此比例提升至 2.5%，屆時國防支出將增至約 700 億英鎊，相當於每年增加約 60 億英鎊。