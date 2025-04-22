鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.8元，其中最高估值4.28元，最低估值2.65元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.28(4.28)
|4.68
|5
|5.22
|最低值
|2.65(2.65)
|2.41
|2.8
|4.25
|平均值
|3.76(3.73)
|3.96
|4.14
|4.74
|中位數
|3.8(3.73)
|4.09
|4.16
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|275.77億
|289.62億
|292.36億
|292.95億
|最低值
|248.28億
|240.24億
|246.15億
|275.00億
|平均值
|261.59億
|267.26億
|270.41億
|283.98億
|中位數
|260.63億
|267.31億
|271.79億
|283.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|營業收入
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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