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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.73元上修至3.8元，其中最高估值4.28元，最低估值2.65元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.28(4.28)4.6855.22
最低值2.65(2.65)2.412.84.25
平均值3.76(3.73)3.964.144.74
中位數3.8(3.73)4.094.164.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值275.77億289.62億292.36億292.95億
最低值248.28億240.24億246.15億275.00億
平均值261.59億267.26億270.41億283.98億
中位數260.63億267.31億271.79億283.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.815.5314.222.531.36
營業收入209.08億277.12億378.84億290.56億259.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTR

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