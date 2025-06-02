強化國防 英國預計新建12艘核潛艇 啟動150億英鎊核彈頭投資

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-02 14:10

‌



英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 預計周一 (2 日) 公布其《戰略防禦評估》，據媒體報導，評估報告將揭示多項重大計畫，包括建造至多 12 艘新型攻擊潛艦，以及投資 150 億英鎊於核彈頭計畫。

強化國防 英國預計建造多達12艘新型攻擊潛艇(圖:shutterstock)

此舉是將武裝部隊推向「戰爭準備狀態」的一部分，旨在嚇阻日益增長的威脅並應對俄羅斯的侵略。這份評估報告由前工黨國防大臣羅伯遜勳爵 (Lord Robertson) 主導，提出 62 項建議，預計政府將全數接受。

‌



這批新型攻擊潛艦將是核動力、配備傳統武器的艦艇，計畫從 2030 年代末期起，取代現有 Astute 級艦隊，屬於與澳洲合作的 SSN-AUKUS 項目。

國防部表示，建造這些潛艦可望在未來十年及進入 2030 年代，支持 3 萬個高技能職位。國防大臣希利 (John Healey) 強調，此計畫是為了「果斷行動以應對俄羅斯的侵略」。

150 億英鎊的核彈頭投資，將用於現代化三叉戟飛彈核彈頭、維持海上核威懾，並支持建造新的無畏級 (Dreadnought class) 核動力潛艦。國防部的國防核能企業預算占總預算的 20%，包含建造無畏級潛艦的費用。

評估報告也包含其他關鍵措施：投資 15 億英鎊建造 6 座新彈藥工廠，採購至多 7000 枚英國製遠程武器，設立網路與電磁司令部，投資 10 億英鎊提升數位能力，以及額外投資修繕軍事住房等。

在國防開支方面，首相承諾到 2027 年達到國民收入的 2.5%，並預計到 2034 年達到 GDP 的 3%。