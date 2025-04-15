歐洲赴美旅遊人數驟降17%：川普效應、外國人待遇引發憂慮

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-15 16:03

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據《ZeroHedge》報導，由於反對川普的情緒、對美國外國人待遇的擔憂以及經濟方面的考量，3 月份歐洲赴美國旅遊人數較去年同期大幅下降了 17%。更廣泛來看，全球赴美旅遊人數也下降了 12%，這是自新冠疫情期間實施旅行限制以來，出現最大的降幅。

情況似乎還在惡化。旅店集團雅高 (Accor) 指出，歐洲人在美國的夏季預訂量下降了 25%。同時，愈來愈多的外國遊客正在取消已經預訂的行程，第一季的取消率較去年同期躍升了 17%，其中法國、德國和英國潛在遊客的取消率更是飆升了 40%。

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雖然數據也部分受到去年復活節在 3 月，而今年在 4 月的季節性影響，然而，Tourism Economics 總裁 Adam Sacks 向《金融時報》表示，僅僅復活節的日期變化無法解釋如此大幅度的下降，其他數據清楚地顯示「這確實是對川普的反彈」。

法國旅遊顧問公司 Protourisme 的 Didier Arino，也將此歸咎於反川普情緒，並對這種影響的規模表示驚訝，他表示：「這聞所未聞。這種情況以前只會在戰爭國家、存在安全風險或健康危機的國家發生，但在正常情況下，我們從未見過這種轉變」。

法國豪華旅行社 Voyageurs du Monde 執行長告訴 CNN，自川普上任以來，其美國的預訂量下降了 20%，他表示：「在我從事這個行業的 30 年裡，從未見過任何目的地出現過這種情況，影響巨大」。

旅遊業占美國經濟的 2.5%，去年國際遊客在美國的消費達到 2530 億美元。

報導認為，雖然西方左派對川普的強烈反感可能是導致遊客減少的部分甚至主要原因，但並非全部。隨著對經濟衰退的擔憂加劇，一些旅客可能會選擇減少跨大西洋旅行，以應對潛在的經濟困難。

然而，川普的一些政策直接影響了旅遊業。除了邊境安全措施外，美國對持有合法證件的遊客日益嚴厲的對待，也引起了西方潛在遊客的不安。近期的例子包括，一位在美國持有有效簽證居住了七年的英國公民被取消簽證、禁止入境五年並被美國移民及海關執法局 (ICE) 驅逐回澳洲。

報導指出，川普政府的政策是驅逐那些信仰與政府相衝突的外國人。哥倫比亞大學學生 Mahmoud Khalil 的案例便是如此，他未被指控任何罪行，卻因其在以色列 - 巴勒斯坦衝突中的社運活動，被國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 認定為反猶太主義，並認為他留在美國會「破壞一項重要的外交政策目標」而被拘留並送往路易斯安那州的監獄。