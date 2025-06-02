鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-02 13:40

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蘋果提起上訴 反對歐盟要求與競爭對手分享資訊(圖:shutterstock)

在歐盟數位市場法 (DMA) 中，針對互通性部分，強制要求蘋果與外部開發者分享使用者資訊，例如允許非蘋果設備存取 WiFi 配對及通知等功能。蘋果持續強烈反對 DMA 要求，聲稱這迫使其放棄智慧財產權並損害使用者隱私。

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蘋果發言人表示，這些互通性要求威脅蘋果技術無縫協作的基礎，且不合理、成本高昂、扼殺創新。

與此同時，依賴 App Store 發布產品的公司則歡迎 DMA 要求，視其為開發者遲來的好事，這有助於他們為客戶提供更好的應用程式和設備功能。