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蘋果提起上訴 反對歐盟要求與競爭對手分享資訊

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


據美媒《Axios》報導，蘋果 (AAPL-US) 已向歐盟執委會提起上訴，質疑強制其與第三方開發者分享用戶資訊的要求。

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蘋果提起上訴 反對歐盟要求與競爭對手分享資訊(圖:shutterstock)

在歐盟數位市場法 (DMA) 中，針對互通性部分，強制要求蘋果與外部開發者分享使用者資訊，例如允許非蘋果設備存取 WiFi 配對及通知等功能。蘋果持續強烈反對 DMA 要求，聲稱這迫使其放棄智慧財產權並損害使用者隱私。


蘋果發言人表示，這些互通性要求威脅蘋果技術無縫協作的基礎，且不合理、成本高昂、扼殺創新。

他們擔心，許多敏感資訊，例如使用者通知內容和儲存的 WiFi 網路，會被 Meta(META-US)、Google (GOOGL-US) 等「數據飢渴」的公司取得，帶來隱私與安全風險。蘋果認為，這些規則存在嚴重缺陷，且只針對蘋果，將限制其創新並導致歐洲使用者體驗變差。

與此同時，依賴 App Store 發布產品的公司則歡迎 DMA 要求，視其為開發者遲來的好事，這有助於他們為客戶提供更好的應用程式和設備功能。

今年 4 月，蘋果和 Meta 就因違反 DMA 規定，而罰款共計 7 億歐元，但罰款金額被認為比最初擔心的要低得多。

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蘋果歐盟DMA數位市場法互通性

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