英國央行降息時程恐延後！4月通膨飆升至3.5%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 16:50

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英國國家統計局（ONS）週三（21 日）公布的最新數據顯示，英國 2025 年 4 月消費者物價年增率從 3 月的 2.6% 急升至 3.5%，創下 2024 年 1 月以來最高水準，也是自 2022 年通膨率飆升至 10% 以上以來兩個月內的最大增幅。

這項數據不僅超出《路透》調查預期的 3.3%，也高於英國央行（BoE）原先預估的 3.4%。儘管 2025 年初英國經濟成長強勁，但隨著通膨上升，市場擔心下半年經濟成長將趨緩。投資人如今預期英國央行可能不得不放慢降息步伐。

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財政部長蕾切爾 · 里夫斯（Rachel Reeves）表示，她對最新通膨數據表示「失望」，並將降低未來幾個月降息的可能性。

她強調：「我們距離上屆政府時期的兩位數通膨率還有很長的路要走，但我有決心要採取更進一步、更快的措施，讓人們的口袋裡有更多的錢。」

通膨數據公布後，投資人將 8 月降息的可能性從通膨數據公佈前的 60% 下調至 40%。Omnis 投資公司策略師 Patrick O"Donnell 表示：「這項數據應該讓外界懷疑 8 月是否會降息。」

英國 4 月服務類價格年增率飆升至 5.4%，遠高於市場預估的 4.8% 與英國央行的預期 5.0%。單月漲幅更高達 2.2%，創下自 1990 年以來最大單月增幅。

英國報紙將 4 月形容為「可怕的四月」（Awful April），除了復活節假期推升機票價格外，天然氣、電力、水費和企業稅負上升，均成為通膨上揚的主因。英國央行預測通膨將在 9 月升至 3.7%。

儘管英國央行預期通膨不會對定價行為造成長遠影響，但部分官員對此持保留態度。英銀首席經濟學家 Huw Pill 日前表示，鑑於工資對通膨的壓力仍然很大，降息步伐過快。

根據週三稍早發布的一份雇主調查顯示，英國企業已開始下調員工薪資調升幅度。